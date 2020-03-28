Малые и средние предприятия (МСП) начнут получать льготные кредиты на выплату зарплаты уже на следующей неделе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Малые и средние предприятия (МСП) начнут получать льготные кредиты на выплату зарплаты уже на следующей неделе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Правительство предоставит МСП особый кредитный продукт — беспроцентный заем на неотложные нужды и выплату заработной платы сотрудникам, отметил Мишустин, сообщает "Интерфакс".Власти запускают также программу субсидирования кредитов с нулевой ставкой для МСП. "Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили такие кредиты уже на следующей неделе", — подчеркнул Мишустин.В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что субъекты МСП, которые хоть раз уплачивали налоги, получат возможность взять беспроцентный кредит для выплаты заработной платы.При этом максимальный размер кредита определят исходя из численности занятых, минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчете на шесть месяцев. "То есть как минимум МРОТ на шесть месяцев, такой ресурс у предприятий должен быть", — пояснил Решетников.На выдачу льготных кредитов выделят 130 миллиардов руб., зарплату смогут получить 1,5 миллиона работников МСП.