Водитель легкового автомобиля выехал на переезд и угодил под локомотив товарного состава. В результате инцидента погибла 40-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки – об этом сообщают СМИ, со ссылкой на полицию.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей днем в пятницу, 27 марта, в Санкт-Петербурге.На записи видно, как легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался локомотив товарного состава. От удара машину отбросило далеко в сторону.СМИ, со ссылкой на полицию, сообщают, что в результате ДТП на проспекте Народного Ополчения неподалеку от станции "Лигово" погибла 40-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки.