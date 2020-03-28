Установлено, что ранее 47-летняя москвичка привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ...
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.
В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов на Новочеркасском бульваре продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.
Ранее 47-летняя москвичка привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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