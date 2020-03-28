Установлено, что ранее 47-летняя москвичка привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов на Новочеркасском бульваре продавец–кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее 47-летняя москвичка привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18