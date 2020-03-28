Apple переведет ноутбуки и настольные компьютеры на ARM-процессоры собственной разработки в 2021 году

Компания Apple начнет комплектовать ноутбуки и настольные компьютеры процессорами с архитектурой ARM собственной разработки в 2021 году. По мнению авторитетного аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, ARM-чипы значительно увеличат конкурентное преимущество макбуков, а также позволят Apple сократить затраты на процессоры на 40-60%.Вместе с этим Куо предсказал, что в макбуках 2022 года будет реализована поддержка протокола USB4. Эксклюзивным поставщиком USB-контроллеров для будущих моделей выступит тайваньская фирма ASMedia Technology, пишет MacRumors со ссылкой на доклад.USB4, основанный на протоколе Intel Thunderbolt 3, обеспечит в восемь раз более высокую пропускную способность, чем USB 3.0 (40 Гбит/с против 5 Гбит/с), и вдвое большую, чем самая современная спецификация USB 3.2 Gen 2x2. Кроме того, USB4 позволит по одному кабелю подключить к макбуку до двух 4K-мониторов либо один 5K.Слухи о том, что Apple откажется от решений Intel в пользу собственного чипа с архитектурой ARM, циркулируют уже несколько лет. "Доморощенный", разработанный с учетом специфики компьютеров Mac, даст компании большую гибкость в плане обновления и более тонкой настройки аппаратного обеспечения.Ранее Куо заявлял, что первым ARM-чип установят в новые iPhone - их должны выпустить в этом году. До следующего поколения планшетов iPad с технологией дисплея mini-LED он доберется к концу этого - началу 2021 года, до маков - не ранее 2021-го.