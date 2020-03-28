28.03.2020

2020-03-28 13:25:16

Память Юрия Гагарина и Владимира Серёгина почтили во Владимирской области

Сегодня в России вспоминают лётчика-космонавта Юрия Гагарина и военного лётчика, его наставника - Владимира Серёгина. Они разбились 27 марта 1968 года во время учебного полета. На месте их гибели в Киржачском районе побывала и наш корреспондент - Анастасия Сахарова.

Обычно эта встреча собирает сотни и тысячи людей. Но сегодня память героев пришли почтить около пятидесяти человек - массовые митинги отменены. Никого специально не приглашали, гости собрались по собственному желанию, рассказал Олег Перестенко - начальник отделения центра подготовки космонавтов в "Звездном городке". Он приезжает сюда уже 17 лет, и в этот раз встречи пропустить не мог.

Олег Перестенко, начальник отделения центра подготовки космонавтов Звездный городок, Московская область: «Я, конечно, в детстве не думал, что столкнусь непосредственно с такой профессией как к подготовке космонавтов. Безусловно, Юрий Алексеевич Гагарин навсегда останется в сердцах мирового человечества как первый человек, который открыл дорогу в космос».

Почтить память героев приехали военные, космонавты, ветераны полка имени Серёгина, представители Звёздного городка. В том числе Валерий Токарев, герой России, космонавт-испытатель и председатель фонда имени Юрия Гагарина. По его словам, сегодня главная задача - создать на территории комплекса музей. Чтобы Новоселово стало местом притяжения не только раз в году, 27 марта.

Валерий Токарев, герой России, космонавт-испытатель, председатель Фонда имени Юрия Гагарина: «Мы первые в космосе, первая женщина-космонавт. И всё это первое, первое. То есть космос мы осваивали, практически побеждая шаг за шагом. Этот дух, дух того времени, мы хотим сейчас принести в этот 21 век».

Первый учредитель фонда имени Юрия Гагарина - Алексей Леонов. Именно он мечтал о достойном мемориальном комплексе. О будущих планах фонда рассказал глава Киржачского района Александр Лукин. Возле стелы появится модель самолёта МИГ-29. Мечту всех лётчиков того времени. Они видели его в чертежах и мечтали им управлять. Самолет, устремлённым ввысь, установят на постаменте в виде палубы.

Александр Лукин, глава Киржачского района: «Когда рождалась эта концепция, было два варианта - либо МИГ-15, на котором погибли герои. Либо МИГ-29. В конечном итоге утвердили, что это как бы мечта пилотов. Самолет взлетает, и мечта осуществляется. Вот замысел был такой».

Еще недавно храм Андрея Первозванного был в разрушенном состоянии. Но фонд Гагарина восстанавливает его более 15 лет. Уже приступили к росписи потолка. Настоятель вспоминает: в одну из панихид памяти Гагарина и Серегина в его стены зашел Алексей Леонов - и решил возродить храм.

Отец Александр, настоятель храма Андрея Первозванного, с.Новосёлово, Киржачский р-н: «Вот зимний храм у нас уже функционирует - колокольня, колокола уже установлены. Это память о космонавтах, первых погибших космонавтах».

Грандиозная победа нашей страны в космосе должна жить вечно, уверены космонавты. И память о них - не только в Новосёлово. Но и по всему миру.

Анастасия Сахарова. Максим Котов. «Вести-Владимир».