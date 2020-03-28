Писатель Борис Акунин, который больше пяти лет живет в Лондоне, рассказал, как переболел коронавирусом, какие выводы сделал из происходящего в мире и поделился своими планами. Он считает, что сейчас самая главная опасность - это психоз, а сам теперь собирается стать волонтером - гулять с собаками.

Писатель Борис Акунин, который больше пяти лет живет в Лондоне, рассказал, как переболел коронавирусом, какие выводы сделал из происходящего в мире и поделился своими планами.В своем "Фейсбуке" он написал, что почти 11 дней его никто не лечил, и он лежал с высокой температурой, заболевание протекало у его жены в легкой, а у нег – в средней степени тяжести.При этом Акунин призвал людей не поддаваться панике, вести себя ответственно и помогать тем, кто в самоизоляции."Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность", — считает писатель.Сам он сейчас ждет тест, подтверждающий его иммунитет, а далее собирается присоединиться к волонтерам, которые помогают погулять с собакой или сходить за продуктами.Он рассказал, что в Лондоне сейчас особый спрос на людей, которые уже переболели – считается, что с ними иметь контакты безопаснее."Буду гулять с собаками, плохо ли", — размышляет Борис Акунин.Писатель также призвал "рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности"."Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает", — заключил он.Ранее сообщалось, что среди известных персон Соединенного королевства, у которых подтвержден коронавирус, — принц Чарльз, премьер Британии Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.