Осталась неделя, до того как страны ОПЕК+ начнут наводнять мировой рынок нефти предполагаемыми дополнительными 2,5 милиона баррелей в сутки на фоне пандемии, вызванной вспышкой коронавирусом.

Осталась неделя, до того как страны ОПЕК+ начнут наводнять мировой рынок нефти предполагаемыми дополнительными 2,5 миллиона баррелей в сутки на фоне пандемии, вызванной вспышкой коронавируса.Это создаст одну из самых крупных проблем с поставками нефти в мире. И в это время британский оператор INEOS решил отложить плановое техническое обслуживание трубопровода Forties в Северном море. По расчетам Rystad Energy, он должен был давать рынку несколько сотен тысяч дополнительных баррелей каждый день.Сейчас Rystad Energy повышает прогноз добычи нефти в Северном море на 330 тысяч баррелей в сутки до 2,96 миллиона баррелей в сутки в июне 2020 года и на 190 тысяч баррелей в сутки до 3,04 миллиона баррелей в сутки в июле 2020 года."Это просто создаст еще одну волну в растущем запасе нефти. Переизбыток во II квартале 2020 года настолько огромен, что в конечном итоге приведет к закрытию, поскольку цены на нефть упадут ниже краткосрочных предельных издержек и возникнут материально-технические проблемы", — говорит Милан Рудель, аналитик Rystad Energy.Компании по разведке и добыче стараются поддерживать поток нефти на фоне распространения коронавируса, одновременно сокращая другие виды деятельности, включая техническое обслуживание. Процессы обновления корпораций расширяют контакты между людьми, увеличивая бригады рабочих. Это, как правило, приводит к увеличению числа людей, работающих на платформе, и большему количеству смен."Учитывая ситуацию, компании по понятным причинам пытаются снизить риск от коронавируса, применяя версию социального дистанцирования", — добавляет Рудель.Хотя INEOS еще официально не определилась с новой датой обслуживания Forties, если не считать заявления о том, что она будет перенесена до августа 2020 года, задержка вполне может быть и в 2021 году. При базовом сценарии подразумевается двухмесячная задержка до середины августа 2020 года.Forties транспортирует нефть с британских и норвежских месторождений в центральной части Северного моря в залив Круден в Шотландии. Кроме того, ожидается, что техническое обслуживание газопровода SAGE будет отложено наравне с техническим обслуживанием Forties, так как несколько месторождений, связанных с Forties, подают газ в систему SAGE. Таким образом, мы пересматриваем прогноз технического обслуживания для потоков нефти с Grane, Alvheim, Flotta, Beryl и Gryphon.