В Перми задержали изготовителей и распространителей наркотиков, работающих с четырехмесячным малышом на руках.

В Перми задержали изготовителей и распространителей наркотиков, "работающих" с четырехмесячным малышом на руках.Ранее семейная пара организовала интернет-магазин по продаже запрещенных веществ, которые изготавливали самостоятельно, превратив свою квартиру в нарколабораторию.Семейному делу не помешало даже рождение сына. При ребенке наркотики изготавливали, а затем с малышом на руках делали закладки в разных частях города. Бизнес шел в гору, искусственный мефедрон пользовался высоким спросом, и распространители уже собирались купить себе новую квартиру.Полицейские Перми задержали наркодельцов с поличным и уже получили признательные показания. Малыш отправился жить к своей бабушке. Его родителям грозит внушительный срок лишения свободы — до 20 лет.