Из инфекционного отделения томской городской больницы номер 3 сегодня выписан первый излечившийся от коронавируса пациент. Двукратный ПЦР-тест у пациентки показал отрицательный результат.

Из инфекционного отделения томской городской больницы номер 3 сегодня выписан первый излечившийся от коронавируса пациент. Двукратный ПЦР-тест у пациентки показал отрицательный результат.Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в регионе 18 марта, сообщает ГТРК "Томск". Женщина вернулась из Испании. Ее госпитализировали в третью горбольницу. Лечение проводилось согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ. "В настоящий момент пациентка выздоровела и не представляет опасности для окружающих людей", – подтвердили в облздраве.Отметим, что в регионе выявлен один случай нарушения карантинного режима. В отношении местного жителя уже составили протокол об административном правонарушении. Об этом сообщил начальник УМВД по региону Демьян Лаптев в рамках заседания оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19.Для проверки соблюдения условий самоизоляции вернувшихся граждан совместно с представителями органов местного самоуправления и Роспотребнадзора проводятся рейды.По последним, в Томской области зарегистрировано два пациента с положительными результатами анализов на коронавирус. Семь человек продолжают курс лечения в Северске, у всех тесты отрицательные. В томской горбольнице находятся 25 человек, шесть из них ждут результатов исследования.