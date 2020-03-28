Авиакомпания Победа объявила о решении временно остановить выполнение регулярных рейсов. Такая мера принята в связи с постановлением российского правительства.

Авиакомпания "Победа" объявила о решении временно остановить выполнение регулярных рейсов. Такая мера принята в связи с постановлением российского правительства.На сайте лоукостера поясняется, что регулярные рейсы будут приостановлены с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Такое решение позволит "Победе" сосредоточить ресурсы на антикризисной программе, а также подготовиться к возобновлению полетов.По словам генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова, они полностью согласны с постановлением правительства, поскольку в настоящий момент главное — это здоровье граждан. В "Победе" призвали всех по возможности оставаться дома в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы в период с 1 апреля по 31 мая, будут возвращены деньги.