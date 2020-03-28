Северная Македония официально присоединилась к НАТО - республика стала 30-м членом альянса.

Северная Македония официально присоединилась к НАТО — республика стала 30-м членом альянса."27 марта 2020 года США как хранитель договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору", — сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.При этом он отметил, что двери НАТО открыты и для других желающих вступить в организацию, передает РИА Новости.Ранее предполагалось провести в честь расширения участников НАТО торжественную церемонию, однако этому помешала пандемия коронавируса COVID-19.