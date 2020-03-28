28.03.2020

2020-03-28 15:45:05

Пожарный спас ёжика на горящем поле в Юрьев-Польском районе

На горящем поле у села Варварино Юрьев-Польского района начальник пожарной части Ильфат Ахметзянов спас от гибели ёжика. Накануне спасателям удалось отстоять село, к которому вплотную подступило пламя. По словам огнеборцев, пожар произошел из-за пала травы. Неизвестный поджег поле с прошлогодней растительностью.

Во время тушения Ильфат Ахмедзянов в огне заметил ёжика и сразу бросился на помощь. Ополоснул его водой, помог выбраться. Ёж убежал на негорящую часть поля.

Ежегодно поджог сухостоя приводит к трагическим последствиям – горят дома, начинаются лесные пожары, а иногда все заканчивается уничтожением целых деревень. Напомним, в четверг, 26 марта, что в результате загорания сухой травы (по предварительным данным, это был умышленный пал) полностью сгорело 10 из 47 домов в деревне Анохино Меленковского района.

А биологи и экологи говорят о серьёзном ущербе природе. Из-за пожаров погибают семена растений, находящиеся в поверхностных слоях почвы, насекомые, птицы - многие начинают весной вить гнёзда, пресмыкающиеся и даже небольшие животные – ежи, зайцы, лисы и другие.



Почему нельзя жечь траву с точки зрения экологии:

- Весенние палы вредят кустарникам и деревьям, корневища и стволы которых обгорают.

- Погибают семена растений на поверхности земли и семена под землей.

- В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав растительности. Везде, где прошли палы, не будет уже прежнего разнотравья, сорняки захватят освободившуюся территорию.

- Погибают многие насекомые, их личинки, куколки (божьи коровки, жужелицы, дождевые черви и другие, истребляющие различных вредителей и участвующие в процессе образования почвы).

- Иногда погибают животные, пресмыкающиеся, земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи и ежата, жабы, лягушки.

- Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий птиц.

- При поджоге травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, в том числе и та, которая помогает растениям противостоять болезням.

- Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.