28.03.2020

2020-03-28 09:20:05

При пожаре в Гусь-Хрустальном районе пострадал человек

Один человек пострадал в пожаре, произошедшем в субботу, 28 марта в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме №29 по улице Чкалова поступило в 6.42. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Общая площадь пожара составила 12 кв. м. Есть пострадавший. К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники, 11 человек.