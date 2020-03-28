К всероссийской акции Мы вместе за несколько дней присоединилось более девяти тысяч человек. Помощь добровольцам оказал Минпромторг. Ведомство выделило 200 тысяч дополнительных масок. Осторожность превыше всего. Именно пожилые люди сейчас в зоне риска.

К всероссийской акции "Мы вместе" за несколько дней присоединилось более девяти тысяч человек. Помощь добровольцам оказал Минпромторг. Ведомство выделило 200 тысяч дополнительных масок. Осторожность превыше всего. Именно пожилые люди сейчас в зоне риска. Поэтому наличие у волонтера маски и антисептика — обязательное условие перед звонком в квартиру.Раннее утро. Липецкие волонтеры распределяют между собой адреса пенсионеров. Заявки на продукты (чаще всего это хлеб, крупы, макароны, молоко, лекарства) в колл-центр горячей линии поступают ежедневно. Ежечасно.Теперь уже обязательный ритуал — тепловизор ко лбу. К работе приступают только те волонтеры, чьи показатели в пределах нормы. После магазина, перед посещением очередного адреса отточенные до автоматизма движения — тщательно растереть антисептик. И надеть маску. И только после подниматься в квартиру.Такой же порядок и в Пензе. Здесь продукты некоторым пенсионерам доставляют прям до холодильника. Но все-таки чаще всего даже порог не переступают.В Севастополе тоже открыт городской штаб волонтеров. Новички получают инструкции от уже опытных коллег. Посещать будут не только пожилых, но и мало мобильных, и тех, кто попал в затруднительную жизненную ситуацию. Все волонтеры, и это важно понимать, чтобы не столкнуться с мошенниками, работают бесплатно, а деньги получают от заказчика только по факту и при предъявлении чеков. Причем, список добрых дел намного шире, чем кажется.Остаться дома — то, к чему призывают и волонтеры, и власти регионов России. Количество заявок в региональных колл-центрах постоянно растет, а значит и тех, кто не пойдет в места массового скопления людей без лишней надобности и сделает ставку на сознательность и безопасность, тоже больше.