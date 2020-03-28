Китайские медики описали несколько случаев передачи коронавируса нового типа от матери к плоду.

Китайские медики описали несколько случаев передачи коронавируса нового типа от матери к плоду. Учёные пришли к выводу, что подобное происходит редко, однако приводит к весьма серьёзным последствиям.Всего ими было изучено 33 беременных женщины из города Уханя, у которых было диагностировано заболевание COVID-19. Трое детей в итоге были также заражены вирусом (получается, что болезнь настигла 9% новорождённых, хотя изученная подборка была, прямо скажем, небольшой).Поскольку в процессе родоразрешения принимались самые строгие меры по контролю над распространением инфекции, мы предполагаем, что в верхних дыхательных путях и анусах новорождённых был обнаружен вирус SARS-CoV-2, переданный им от матери, пишут исследователи.Напомним, что коронавирус нового типа учёные именуют SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание обозначают как COVID-19.Все трое малышей переболели с тяжёлыми симптомами, такими как лихорадка и затруднённое дыхание. У одного ребёнка также был диагностирован сепсис.Фото Global Look Press.Все трое инфицированных новорождённых были мальчиками и появились на свет благодаря кесареву сечению, так как у их матерей на фоне заражения вирусом развилась пневмония. Все трое малышей переболели с тяжёлыми симптомами и были помещены в реанимацию. Сообщается, что все они выжили. Тесты на коронавирус нового типа показали отрицательный результат на шестой или седьмой день их жизни.Пока не ясно, какими путями вирус заразил детей. Однако учёные предполагают, что во всех трёх случаях патоген либо пробрался в организм плода через плаценту, либо был передан от матери к ребёнку в процессе рождения.Таким образом, очень важно тестировать беременных женщин на коронавирус нового типа, принимать все необходимые карантинные меры и тщательно следить за состоянием новорождённых детей, заключает команда китайских медиков.Подробные результаты исследования изложены в статье журнала JAMA Pediatrics.Отметим, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о научной работе, которая показала потенциальную возможность передачи коронавируса нового типа от матери к плоду в эксперименте на мышах.