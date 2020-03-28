О некоторых деталях обновления кроссовера для российского рынка компания уже рассказывала, а сейчас они оказались подкреплены Одобрением типа транспортного средства. При этом, как выяснилось, Kaptur лишили автоматической коробки, но двухпедальную версию все же сохранили.

О некоторых деталях обновления кроссовера для российского рынка компания уже рассказывала, а сейчас они оказались подкреплены Одобрением типа транспортного средства. При этом, как выяснилось, Kaptur лишили автоматической коробки, но двухпедальную версию все же сохранили.Согласно опубликованному Росстандартом ОТТС, Renault Kaptur получит уже известный в России 1,33-литровый турбомотор с отдачей в 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он устанавливается на кросс-купе Renault Arkana и, как и на "Аркане", на Renault Kaptur будет работать в паре с вариатором.В документе прописаны две модификации "Каптюра" с этим мотором - с системой полного привода и приводом только на переднюю ось, что вполне ожидаемо. Неожиданный момент состоит в том, что в ОТТС на Kaptur содержится требование "кормить" мотор только 95-м бензином, тогда как на "Аркане" допустим и 92-й.Судя по всему, со временем 1,33-литровый турбомотор заменит собой предлагаемый сейчас для кроссовера старший атмосферник, развивающий 143 л.с. и 195 Нм. А вот младший, 1,6-литровый в гамме сохранится, хоть и переживет некоторые доработки по части системы зажигания. Отдача его будет прежней (114 л.с. и 156 Нм), механическую коробку для этого двигателя в Renault тоже отменять не собираются, но привычный гидротрансформаторный автомат заменят на вышеупомянутый вариатор. Версий с полным приводом 114-сильному "Каптюру" пока не полагается.Ранее сообщалось, что обновленный Kaptur получит те же доработки шасси на платформе B0, которые реализованы на "Аркане". Таким образом, кроссовер перестанет быть техническим близнецом "Дастера" и после выхода на рынок очевидным образом подорожает. Сейчас за Renault Kaptur 2020 года выпуска просят как минимум 980 000 рублей.