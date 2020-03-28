Нападающий итальянского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил лимитированный автомобиль Bugatti Centodieci стоимостью в 9,5 миллиона евро.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил лимитированный автомобиль Bugatti Centodieci стоимостью в 9,5 миллиона евро.Centodieci в переводе с итальянского означает "сто десять", гиперкар назван в честь 110-летия самого Этторе Бугатти. Как сообщает Bild, Роналду сможет испытать свой новый автомобиль лишь в 2021 году, когда он будет выпущен в тираж.Cristiano Ronaldo a craqué pour l’une des 10 Bugatti Centodiec !Pour rappel, cette Bugatti Centodieci est conçue sur base d'une Chiron. Ainsi, elle embarque un moteur W16 de 1 600ch. Le tout permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,4sec; pour un prix de 8 Millions d’euros ! pic.twitter.com/mKKUocxWse— Actu Auto