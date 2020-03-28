В Росавиации опровергли сообщения некоторых СМИ о приостановке авиаперелетов внутри страны.

В Росавиации опровергли сообщения некоторых СМИ о приостановке авиаперелетов внутри страны."Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала", — заявили "Интерфаксу" в ведомстве.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Росавиация якобы выступила с такой инициативой, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19. Причем, по данным издания, рассматривалось два варианта: либо введение прямого запрета на перелеты, либо ограничение передвижения людей, чтобы спрос на билеты упал автоматически. Однако в правительстве РФ изданию сообщили, что не обсуждали такой вопрос.Между тем, регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами Россия ограничила. Запрет на пассажирские международные перевозки вступил в силу 27 марта. Исключения составляют рейсы, которыми россиян возвращают домой по спискам, сформированным Министерством иностранных дел РФ. Также продолжают совершаться полеты, связанные с грузовыми, почтовыми, санитарными и гуманитарными перевозкам.