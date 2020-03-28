Частное учреждение во Владимирской области проверили сотрудники регионального управления Россельхознадзора, передает ГТРК Владимир. Выяснилось, что в саду не соблюдались требования, предъявляемые к продуктам питания дошкольников.

Россельхознадзор обнаружил серьезные нарушения в детском саду Александрова. Частное учреждение во Владимирской области проверили сотрудники регионального управления ведомства, передает ГТРК "Владимир".Выяснилось, что в саду не соблюдались требования, предъявляемые к продуктам питания дошкольников. В течение двух месяцев на склад учреждения доставлялась продукция, не имеющая сопроводительных документов. Возможно, это был фальсификат, так как никаких свидетельств о безопасности и качестве продуктов не существовало.Всего специалистами было выявлено более одной тонны продукции животного происхождения, в том числе мяса птицы, рыбы, яиц, молочных продуктов. Несоблюдение требований законодательства ведет к угрозе причинения вреда жизни и здоровью детей, заявили в ведомстве.Сейчас детский сад оштрафован на 60 тысяч рублей. Также административное дело возбуждено в отношении поставщика несертифицированной продукции.Кстати, нарушения, связанные с питанием, в детских садах выявляются нередко.