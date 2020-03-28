Врачи Вооруженных сил России, которые приехали в итальянский город Бергамо, начали оказывать помощь местному населению. В частности, развернули лабораторию, пункты обработки и дезинфекции автомобилей.

Врачи Вооруженных сил России, которые приехали в итальянский город Бергамо, начали оказывать помощь местному населению. В частности, развернули лабораторию, пункты обработки и дезинфекции автомобилей, сообщат агентство ТАСС.Журналисты добавляют, что техника, медицинское оборудование и средства защиты проверены. Российские военные врачи изучили ситуацию и будут работать с заболевшими COVID-19, которые размещаются в 65 пансионатах Бергамо.Помимо этого, современная российская спецтехника займется обеззараживанием медицинских учреждений, объектов городской инфраструктуры и автотранспорт.Напомним, российские вооруженные силы отправили на помощь Италии 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 с врачами, медицинским оборудованием и спецтехникой.