Аэрозольные комплексы, которые применяют специалисты войск РХБ защиты России в пригороде Бергамо, показали свою эффективность и быстроту. Об этом сообщил начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения полковник Игорь Богомолов в эфире программы 60 минут.

Аэрозольные комплексы, которые применяют специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты России в пригороде Бергамо, показали свою эффективность и быстроту. Об этом сообщил начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения полковник Игорь Богомолов в эфире программы "60 минут".По его словам, силами военных специалистов проведена дезинфекция и санитарная обработка внутренних помещений зданий, а также на участках дорог и прилегающей территории пансионата пожилых людей."Всего обработано более двух тысяч квадратных метров, — сказал Богомолов. — Санитарная обработка проводилась комплексами дезинфекционных аэрозолей и авторазливочной станцией АРС-14КМ".Он сообщил, что в настоящий момент еще одна группа российских военных работает в пригороде Бергамо в другом пансионате. Богомолов добавил, что войска РХБ защищены костюмами "изолирующего и фильтрующего" типа.Кроме того, технические средства, которые имеются на вооружении российских специалистов, самые передовые в мире, считает он.По последним данным, от коронавируса в Италии умерли 9134 человека, за последние сутки показатель увеличился на 969. Это самое большое число жертв за все время пандемии коронавируса.24 марта в Италию с гуманитарной миссией прибыл последний, четырнадцатый борт ВКС России. Он доставил военных специалистов и оборудование в страну, где больше всех в мире страдающих от эпидемии коронавируса. Всего РФ направила около ста специалистов, включая вирусологов, технику и медикаментов.