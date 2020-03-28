Российский космонавт-испытатель, командир космического корабля Союз МС-07 Антон Шкаплеров дал несколько рекомендаций тем, кто находится на самоизоляции. За его плечами более пятисот суток в замкнутом пространстве, потому он хорошо знает, как не потерять физическую форму и нормальное психологическое состояние.

Российский космонавт-испытатель, командир космического корабля "Союз МС-07" Антон Шкаплеров дал несколько рекомендаций тем, кто находится на самоизоляции. За его плечами более пятисот суток в замкнутом пространстве, потому он хорошо знает, как не потерять физическую форму и нормальное психологическое состояние.Антон Шкаплеров рассказал, что в первую очередь нужно принять факт самоизоляции. По словам космонавта, любой "космический полет" в определенное время заканчивается.Нужно настроиться на позитивный лад и организовывать свои дни. Стоит составить список дел и неукоснительно придерживаться расписания. Шкаплеров отметил, что человек в самоизоляции может переделать массу всего полезного.В рутине повседневных задач стоит вспомнить о любимых занятиях. Можно уделить внимание тому, на что раньше не хватало времени. Шкаплеров поделился, что на космической станции при помощи самоучителя повышал уровень своего английского языка, учился игре на гитаре и читал классику.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от ВЕСТИ (@vesti24) 27 Мар 2020 в 2:57 PDTКосмонавт подчеркнул, что на самоизоляции необходимо заниматься физическими упражнениями, иначе пребывание в дома чревато потерей формы. Занятия спортом помогут чувствовать себя лучше. Начать можно с каждодневной утренней зарядки.Завершая свое обращение, Антон Шкаплеров призвал поддерживать связь со своими близкими.Российский космонавт призвал всех, у кого есть возможность, не покидать свое жилище из-за коронавируса COVID-19. При первых симптомов недомогания космонавт порекомендовал сразу обращаться к врачу.