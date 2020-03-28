В Следственном комитете РФ опровергли слухи в мессенджерах о том, что из-за коронавируса работа ведомства может быть временно приостановлена.

В Следственном комитете РФ опровергли слухи в мессенджерах о том, что из-за коронавируса работа ведомства может быть временно приостановлена.Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, это ложная информация, сотрудники ведомства продолжают работу.Она подчеркнула, что продолжаются допросы по уголовным делам и другие следственные действия.По словам представителя СКР, в настоящее время с гражданами, находящимися на карантине, следственные мероприятия не проводятся.Пропуска на вход выписываются в обычном режиме, соблюдаются все необходимые меры предосторожности, лиц с симптомами любой вирусной инфекции на территорию не пускают.