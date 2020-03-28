Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля. По его словам, в течение четверга, 26 марта, в правительство поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса. В связи с этим принят ряд решений.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля. По его словам, в течение четверга, 26 марта, в правительство поступали многочисленные обращения граждан и бизнеса. В связи с этим принят ряд решений.Во время нерабочей недели продолжат работу салоны связи и зоомагазины. Приостанавливается организация отдыха граждан, подразумевающая выдачу санаторно-курортных путевок, а также других аналогичных мероприятий. Что касается ранее выданных путевок, они будут перенесены на более поздний срок, также за них могут выплатить компенсацию.В перечень товаров первой необходимости включен сжиженный природный газ. Его можно продавать в нерабочую неделю.Кроме центров государственных услуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти, государственные учреждения столицы. В очной форме можно получить лишь те услуги, которые невозможно предоставить в электронном виде.Для граждан, которые находятся в режиме самоизоляции, дополнительной гарантией станет временный запрет на принудительное взыскание возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.О перечисленных мерах сообщается на сайте Сергея Собянина. Кроме того, желающие могут ознакомиться с перечнем товаров первой необходимости. В числе первых позиций в списке — санитарно-гигиеническая маска и антисептик для рук.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил особенности нерабочей недели. По его словам, люди, работающие удаленно, продолжат это делать. Главная цель выходной недели — минимизировать контакты в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.