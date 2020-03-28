В одной из самарских квартир поселился необычный жилец - сорока по имени Винч. Однажды она упала из гнезда, а мамы рядом не оказалось. Жители Самары Влад и Ольга решили взять на себя опеку над птенцом.

В одной из самарских квартир поселился необычный жилец — сорока по имени Винч. Однажды она упала из гнезда, а мамы рядом не оказалось. Жители Самары Влад и Ольга решили взять на себя опеку над птенцом.Как сообщает ГТРК "Самара", за жизнью пернатого в домашних условиях теперь наблюдают тысячи пользователей. Почти два года сорока Винч живет в квартире человека.Птица быстро окрепла и освоилась в новых хоромах. По-хозяйски она гоняет других четвероногих, проживающих в квартире. Ей позволяют делать все, что привычным питомцам запрещается.Посмотреть эту публикацию в InstagramСорока Винч из Самары стала звездой интернета. За ее жизнью наблюдают сотни тысяч пользователей социальных сетей. Каждый видеоролик ждут как новую серию полюбившегося сериала. Видео: @gtrksamara #ВестиRuПубликация от ВЕСТИ (@vesti24) 26 Мар 2020 в 1:47 PDTВеселые видео с дерзкими выходками птицы на своей странице в Instagram выставляет ее хозяин. Каждый ролик зрители ждут, как новую серию полюбившегося сериала.Внимание птицы привлекают многие предметы домашнего быта, в числе которых батарейки, книги, документы, сумки и прочее. Судя по всему, сороке Винч живется комфортно в самарской квартире.