По просьбам граждан правительство Москвы разрешило работу на следующей неделе салонам связи и зоомагазинам. Кроме МФЦ по предварительной записи будут работать все остальные органы власти и государственные учреждения столицы. Московский общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля будет ходить по графику выходного дня. При этом мэрия настоятельно рекомендует москвичам соблюдать режим самоизоляции.

По просьбам граждан правительство Москвы разрешило работу на следующей неделе салонам связи и зоомагазинам. Кроме МФЦ по предварительной записи будут работать все остальные органы власти и государственные учреждения столицы. Московский общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля будет ходить реже — по графику выходного дня. Ночные маршруты остаются без изменений. При этом мэрия настоятельно рекомендует москвичам соблюдать режим самоизоляции.Если не присматриваться, может показаться, что парк "Зарядье" живет своей обычной жизнью. Рабочие убирают сухую листву, охранники следят за порядком. Правда, порядок теперь такой, что пройти внутрь посетителям нельзя. Здесь, не дожидаясь официального закрытия на карантин с 28 марта, замок на заборе. Такая же ситуация и в остальных крупных городских парках.- Приехали погулять в Ботанический сад. Все под забором, под цепями, даже парки в Москве.Столица уходит на полномасштабный карантин. Предстоящая нерабочая неделя — это не повод для увеселительного отдыха или шопинга. Поэтому все торговые центры, кинотеатры, музеи и развлекательные площадки будут закрыты.Это же касается и спортивных площадок — бассейны, фитнес-центры, теннисные корты. В кафе и ресторанах невозможно будет забронировать столик."Предприятия питания, имеющие залы обслуживания, закрывают залы обслуживания. Если они занимаются доставкой, если есть у них такая услуга, они могут продолжать заниматься доставкой", — рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.Исключения — лишь для продовольственных магазинов и рынков. Они будут работать в обычном режиме. Открытыми останутся также аптеки, заправки и торговые точки с товарами первой необходимости.Банки, страховые компании и предприятия ЖКХ — тоже в привычном графике, но все же москвичам советуют идти туда только в случае крайней необходимости. Большинство услуг в этих сферах можно получить онлайн.Также привычный график сохранит и московский транспорт. Вагоны метро, автобусы, троллейбусы дважды в день обрабатывают дезинфицирующим раствором. Эта мера затронула и таксопарки. Кстати, таксисты теперь будут выполнять и функции курьеров: они будут доставлять лекарства тем, кто сидит на карантине."В ближайшее время мы запустим доставку безрецептурных препаратов из аптек. Это заказы, которые будут выполнять водители-курьеры", — сообщила пресс-секретарь компании-агрегатора Наталья Рожкова.Доставкой продуктов и лекарств пожилым и людям с хроническими заболеваниями уже занимаются и волонтеры. В акции "Мы вместе" уже зарегистрировались больше 9 тысяч человек. Для того, чтобы защитить их от риска, сегодня им выделили 200 тысяч медицинских масок.- Люди нас ждут, но мы с вами должны соблюдать в первую очередь безопасность свою и безопасность того, к кому мы едем.Парковка в Москве останется платной, потому что предстоящая нерабочая неделя — это не каникулы и не праздники, а возможность сохранить свое здоровье и остановить распространение коронавируса COVID-19. Во время карантина лучше всего остаться дома.