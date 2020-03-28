Сегодня в свой профессиональный праздник театры наперебой транслируют спектакли. Здесь можно найти ряд онлайн-постановок.

Сегодня в свой профессиональный праздник театры наперебой транслируют спектакли. В 20:00 по московскому времени журнал "Театр" на своем сайте транслировал "Кармен" российского режиссера Дмитрия Чернякова, созданную для одного из самых знаменитых оперных фестивалей мира в Экс-ан-Провансе."До сих пор не могу забыть овацию, которой наградила его французская публика на премьере. "Кармен" Чернякова, на мой взгляд, один из лучших образцов психологического театра", — рассказала главред "Театра" Марина Давыдова.Сегодня же свою версию истории про роковую цыганку бесплатно выдала Берлинская филармония. Дирижер — Даниэль Баренбойм.Метрополитен опера показал "Зигфрида" Вагнера в постановке Робера Лепажа.Пермский театр оперы и балета делился со всеми копродукцией, вместе с Королевской оперой Версаля представляя "Фаэтон" Люлли, музыкальную трагедию в 5 действиях с прологом.В Большом театре — "Лебединое озеро" Юрия Григоровича со Светланой Захаровой, Денисом Родькиным и Артемием Беляковым.Мариинский выложил концерт — открытие Мариинского-2. Дирижер — Валерий Гергиев. Среди исполнителей — Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Ольга Бородина, Екатерина Семенчук, Денис Мацуев, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Леонидас Кавакос.В Электротеатре Станиславский — "Проза", опера Владимира Раннева. Спектакль на русском языке с английскими субтитрами транслировался во "ВКонтакте".В Самарском театре оперы и балета — "Баядерка" в постановке Габриэлы Комлевой."Баядерка" же, но от Начо Дуато в Михайловском театре. Дирижер — Павел Сорокин. Главные партии исполняют Анжелина Воронцова, Виктор Лебедев, Андреа Лашшакова. Этот фильм-балет создан компанией Bel Air Media для телеканала Mezzo.Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и сервис Okko представили три спектакля в постановке режиссера Александра Тителя: "Войну и мир" Прокофьева (дирижер — Феликс Коробов), "Хованщину" Мусоргского (дирижер — Александр Лазарев) и "Пиковую даму" Чайковского (дирижер — Александр Лазарев).Ла Скала отвлекает от тревожных мыслей "Спящей красавицей" в постановке Рудольфа Нуреева, где в главных партиях Полина Семионова и Тимофей Андриященко.Ковент-Гарден на странице театра в Facebook показал прокофьевских "Петю и волка". Хореограф — Мэтью Харт, дирижер — Пол Мерфи. В ролях: Сергей Полунин, Уилл Кемп, Килиан Смит.