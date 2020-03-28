Длившиеся двое суток поиски пилота самолета Су-27 в Черном море прекращены.

Длившиеся двое суток поиски пилота самолета Су-27 в Черном море прекращены.Источник в экстренных службах сообщил, что на поверхности продолжать поиски не будут, но подводные поиски с самолета продолжатся, передает ТАСС.На поверхности моря за двое суток поисков не были обнаружены ни следы самолета, ни пилот. Поиски усложняли погодные условия в регионе.25 марта Минобороны России сообщило о падении в Черное море самолета Су-27. Это произошло в 50 километрах от Феодосии.