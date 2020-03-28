В Испании у почти 9,5 тысячи медработников тесты показали заражение коронавирусом. Всего за сутки число зараженных в этой стране увеличилось почти на 8 тысяч человек. Погибли больше 4800. В Европе Испания - на втором месте после Италии по числу зараженных COVID-19.

В Испании у почти 9,5 тысячи медицинских работников тесты показали заражение коронавирусом, сообщает "Россия 24". Всего за сутки число зараженных в этой стране увеличилось почти на 8 тысяч человек.Погибли больше 4800, в тяжелом состоянии находятся свыше 4 тысяч пациентов, выздоровели 9,6 тысячи, сообщил Минздрав Испании.Среди жертв COVID-19 — родственница короля Филиппа VI Мария Тереза Бурбон-Пармская. Ей было 86 лет.14 марта власти ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив при этом передвижение людей, 26 марта парламент королевства продлил его до 11 апреля включительно.В Европе по числу жертв и выявленных случаев заражения коронавирусом Испания находится на втором месте после Италии.