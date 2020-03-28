28.03.2020

2020-03-28 17:15:09

В Меленковском районе от пала травы загорелись 5 домов

Пожарно-спасательные подразделения продолжают бороться с огнем в деревне Просеницы Меленковского района. В 15.06 28 марта поступило сообщение о загорании сухой травы и от неё 3 домов, а затем 5 домов. Сообщили в пресс-службе МЧС.

В 16.37 пожар был локализован на площади 250 кв.м и 10 га травы. Пострадавших нет. Горят 1 жилой и 4 дачных дома. На месте работают 13 единиц техники и 34 человека личного состава. Информация будет дополняться.