Министерство иностранных дел в пятницу, 27 марта, передаст окончательно сформированные списки для организации содействия в выезде наших граждан из-за рубежа, если они испытывают затруднения. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Министерство иностранных дел в пятницу, 27 марта, передаст окончательно сформированные списки для организации содействия в выезде наших граждан из-за рубежа, если они испытывают такие затруднения. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.После передачи списков соответствующие российские структуры организуют рейсы, которые помогут вывезти граждан на родину. Мария Захарова рассказала об этом на брифинге. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".До 30 марта Министерству иностранных дел необходимо направить в Минтранс, Минздрав, Роспотребнадзор, МВД и "Аэрофлот" информацию о россиянах, желающих вернуться.Гражданам, которые хотят улететь, необходимо сообщить свои данные в посольства до 14:00 29 марта.