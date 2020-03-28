28.03.2020

2020-03-28 17:05:04

В начале прошлого века в Гороховце была востребована профессия котельщика

В связи с карантином музеи теперь работают только онлайн. А мы помогаем донести до вас информацию. И приглашаем в историю начала 20 века. Оказывается, лишь 10 % крестьянских дворов во Владимирской губернии занимались земледелием.

Большинство же осваивали всевозможные промыслы на дому или занимались сезонными работами - отходничеством. Согласно "Обзору за 1910 год", трудились на Покровских текстильных мануфактурах. Занимались плотницкими работами - в Покровском уезде и Судогодском. Каменщиков больше всего насчитывалось в Суздальском и Владимирском уездах. Лудильщиков - в Юрьевском, портняжий промысел процветал в Коврове, валяльщики обуви практиковались в Судогде, а на дублении овчин специализировались вязниковцы. Интересно, что хрусталем тоже занимались крестьяне. Правда не было в то время Гусь- Хрустального района, он был частью Судогодского уезда. Процветало в те времена - кузнечно- слесарное производство - делали у нас лучшие ножи, ножницы лопаты и серпы. Чеканили иконы, занимались чулочно- варежным промыслом, частным извозом - перевозили дрова.

А в Гороховце были еще одни специалисты - котельщики. Труд их был настолько тяжел, что люди теряли слух. За это их прозвали глухарями. Приглашаем вас на экскурсию по этой странице истории.

От Кавказа до Поволжья. Первый нефтепровод в Баку, сотни железнодорожных мостов, доменные печи, водонапорные башни, речные суда и баржи - все это дело рук гороховецких котельщиков. В начале прошлого века профессия была очень тяжелой, но прибыльной, зарабатывали котельщики примерно 100-150 рублей в месяц - по тем временам целое состояние. Специализировались мастера на работе по металлу, тяжелыми молотками и кувалдами скрепляли металлические детали клёпками.

- Нигде не обучались, они перенимали опыт, навык, знание от своих старших товарищей, набивали руки и через 10-15 лет они уже мастера, они уже профессионалы в работе с металлом.

Котельщики были людьми особого склада - дружные, ответственные, честные, предприимчивые, трудолюбивые. Выходцы из крестьян, многие из них накапливали капитал и открывали свое дело. Знаменитый судостроительный завод в Гороховце основал простой котельщик - Иван Александрович Шорин. В 1902 году он открыл завод, который за короткий срок сделал провинциальный Гороховец промышленным городом.

- Завод специализировался на изготовлении, именно котлов, металлических резервуаров. Для хранения нефти, керосина, бензина, спирта, кислот. Ну и конечно постройка транспортно-рейдовых судов для рек волжского бассейна и Каспия, это баржи, буксиры, сухогрузы, рыбопромысловые суда, водолазные боты. Во многих портах бывшего советского союза трудятся наши суденышки.

Шорину удалось построить целую судоходную империю. Сына отправил учится в Сорбонну, потом молодой человек с блестящим образованием проектировал суда на заводе отца. Таких не было больше нигде в мире. Самая крупная в мире нефтеналивная баржа "Марфа-Посадница" была изготовлена на городской судоверфи в 1907 году. Сейчас в честь нее назван музей в Гороховце.

- Это был безусловно переворот в речном судостроение, потому что размеры ее просто восхищают 172 метра в длину, 24 в ширину. За раз она могла перевести до 10 тысяч тонн нефти. Ее яйцевидная форма носа, она позволяла именно не разрезать воду, а подминать под себя. И она могла спокойно идти по мелководью, она была буксировочная, могла спокойно идти по мелководью.

Жизнь у котельщиков была кочевой, часто целой артелью по 80 человек уезжали на заработки в другие города. Владимир Шухов говорил о них: "Гороховецкие котельщики - знак качества". Все работы известного на весь мир инженера воплощали именно именно они, среди них и знаменитая башня на Шаболовке.

- Если бы составить азбуку Шухова, то на каждую букву нашлось бы изобретение, начиная с "А" - авиационные ангары, и так по буковке. И все это руки и мастерство наших котельщиков.

Индустриализация, появление сварочных аппаратов, развитие техники вытеснило труд гороховецких котельщиков. Но то, что они делали вручную, сегодня кажется чудом.

Екатерина Таманова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир».