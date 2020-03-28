В скором времени на улицах Санкт-Петербурга появятся беспилотные автомобили. В марте Ленинградскую область включили в перечень регионов, где разрешат тестирование автономного транспорта на дорогах общего пользования, передает ГТРК Санкт-Петербург.

В скором времени на улицах Санкт-Петербурга появятся беспилотные автомобили. В марте Ленинградскую область включили в перечень регионов, где разрешат тестирование автономного транспорта на дорогах общего пользования, передает ГТРК "Санкт-Петербург".Технологии уже опробовали на специальных полигонах, но при условиях реального трафика беспилотникам могут создать помехи соседние автомобили. Водители пока не верят, что такие машины смогут влиться в общий поток. Компьютерные алгоритмы можно просчитать заранее, но поведение автомобилистом на дороге часто непредсказуемо. Поэтому, по их мнению, такие автомобили лучше пустить по отдельному маршруту.В Петербург прибыли разработчики автономного транспорта. Специалистам предстоит разработать единый стандарт дорожной инфраструктуры. Это станет непростой задачей, так как необходимо оцифровать каждый метр трассы и описать все ее особенности — от информационных табло до рельефа. О том, когда беспилотники начнут захватывать дороги, станет известно в ближайшее время.