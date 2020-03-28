Еще недавно мировые специалисты говорили о том, что создать и протестировать лекарство от нового коронавируса в ближайшее время не удастся. Но российским ученым удалось сделать невозможное.

Еще недавно мировые специалисты говорили о том, что создать и протестировать лекарство от нового коронавируса в ближайшее время не удастся. Но российским ученым удалось сделать невозможное.Первое в стране лекарство для коронавирусной инфекции COVID-19 представили в Федеральном медико-биологическом агентстве России.