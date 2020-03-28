В Севастополе больных коронавирусной инфекцией будут размещать на базе отдыха Солнышко. Там решено устроить центр изоляции, передает служба информации Вести – Севастополь. Постановление об организации в посёлке Кача обсерватора принято правительством города.

В Севастополе больных коронавирусной инфекцией будут размещать на базе отдыха "Солнышко". Там решено устроить центр изоляции, передает служба информации "Вести – Севастополь". Постановление об организации в посёлке Кача обсерватора принято правительством города.База отдыха — это домики, стоящие отдельно друг от друга. Территория базы отдыха — около 1,2 га. Специалисты противочумнаой станции Роспотребнадзора уже осмотрели ее и назвали подходящей для открытия центра для изоляции зараженных вирусом.Места для размещения возможных заболевших также резервируются в медицинских учреждениях города. Как известно, под Севастополем Минобороны начало возведение медицинского центра. В нем планируется обустроить сто коек. Его запустят к 15 мая.Как уже сообщалось, сегодня утром стало известно о пяти первых заболевших коронавирусом. Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что все они, вернувшись из-за границы, проигнорировали требование о соблюдении двухнедельного карантина и были обнаружены сотрудниками штаба по борьбе с инфекцией.