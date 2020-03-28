Американский аквалангист-блогер Джаред Лейсек, проверяя одну из городских легенд, нашел на дне реки штата Орегон сразу несколько автомобилей, среди которых нашлись и настоящие раритеты. Причем все они, предположительно, попали сюда не совсем чистым путем.

Американский аквалангист-блогер Джаред Лейсек, проверяя одну из "городских легенд", обнаружил на дне реки штата Орегон сразу несколько автомобилей, среди которых нашлись и настоящие раритеты. Причем все они, предположительно, попали сюда не совсем "чистым" путем.Лейсек погружался на дно реки Туалатин в районе города Портленд (штат Орегон), чтобы проверить местную байку про то, как 20 лет девушка утопила тут пикап Chevrolet своего парня после ссоры. Место для этого вполне удобное: на реках в США можно часто встретить асфальтированные съезды в воду, чтобы так было удобнее сгружать лодки с прицепов.Mazda RX-7 для рынка США. Фото Alphons Ruyl Fine Classic CarsНо Лейсек явно не ожидал, что вместо одно автомобиля он найдет там сразу 6 машин - три легковушки и три пикапа, что косвенно подтверждает легенду. Одной из необычных находок стала спортивная Mazda RX-7 первого поколения, которое выпускалось с 1978 по 1985 годы. Все они оснащались роторно-поршневым двигателем Ванкела объемом 1,1 и 1,3 л.Ford Mustang Mach 1. Фото FordВторой находкой стал спортивный Ford Mustang Mach 1 1973 года во втором поколении. Такие масл-кары выпускались с 1970 по 1973 годы и оснащались моторами V8 объемом 4,9, 5,8 и 7 л мощностью до 375 л.с.По предположению дайвера, найденные машины, скорее всего, были утоплены тут угонщиками или страховыми мошенниками, благо удобный съезд позволил легко столкнуть машину в воду. Впрочем, владельцам этих машин вряд ли стоит радоваться находке: за годы в воде коррозия сделала свое дело и теперь эти автомобильные останки годятся только на металлолом.