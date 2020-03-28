Жительница Тывы принесла извинения за рассылку недостоверной информации о смерти студента, якобы скончавшегося из-за заражения коронавирусом. В отношении женщины был составлен административный протокол по статье Злоупотребление свободой массовой информации.

Сотрудники правоохранительных органов установили женщину, распространившую недостоверную информацию о коронавирусе в Тыве.По данным пресс-службы МВД России, в одном из мессенджеров полицейские выявили аудиозапись, содержащую данные о том, что в Сут-Хольском районе республики от коронавируса умер студент первого курса Кемеровского государственного университета.Стражи порядка оперативно выявили подозреваемую в рассылке фейковой информации и наведались к ней в гости. Помимо профилактической беседы, в отношении дамы был составлен административный протокол по статье "Злоупотребление свободой массовой информации".Женщина признала, что ее поступок носил необдуманный характер, и принесла свои извинения.