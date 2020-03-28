В Ярославской области коронавирус выявлен еще у одного жителя. По словам представителей Роспотребнадзора, новый заболевший вернулся из Европы. Мужчина сразу же был отправлен в изолированный бокс еще до постановки диагноза, сообщает ГТРК Ярославия.

В Ярославской области коронавирус выявлен еще у одного жителя. По словам представителей Роспотребнадзора, новый заболевший вернулся из Европы. Мужчина сразу же был отправлен в изолированный бокс еще до постановки диагноза, сообщает ГТРК "Ярославия".Его жена тоже изолирована, правда, оба повторных анализа отрицательные. Выяснилось также, что женщина работает в Детском отделении центральной городской больницы Ярославля. В целях профилактики решено временно приостановить работу отделения, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом. Под контролем врачей также все пациенты больницы, находившиеся там после возвращения медика из-за границы, и их родители. Правоохранительные органы дадут оценку действиям самого врача, уточняется в официальном сообщении оперативного штаба.Эпидемиологическая ситуация в области обсуждалась сегодня на заседании под руководством губернатора Дмитрия Миронова. Теперь в регионе два официально зарегистрированных случая коронавирусной инфекции. Две пробы находятся под сомнением. Всего за минувшие сутки обследование на вирус прошли 373 человека.Первая заболевшая пока остается в ярославской инфекционной больнице. Как рассказала главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина, женщина в удовлетворительном состоянии. После результата контрольного анализа будет решаться вопрос о том, когда она сможет перейти на домашний режим.