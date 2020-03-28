Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ по итогам 2019 года втрое сократила убытки в сравнении с 2018 годом, нарастила операционный доход, вырос и капитал банка развития.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ по итогам 2019 года втрое сократила убытки в сравнении с 2018 годом, нарастила операционный доход, вырос и капитал банка развития. По оценке экспертов, возглавляемый Игорем Шуваловым ВЭБ.РФ финансово устойчив, стабилен и готов к расширению повестки поддержки важнейших для экономики проектов.Отчетность по международным стандартам ВЭБ.РФ раскрыл сегодня. Активы крупнейшей организации развития России составили 3, 18 трлн руб., обязательства – 2,75 трлн руб., капитал – 427, 6 млрд руб.С запасом устойчивости и капиталаКак следует из отчетности, ВЭБ.РФ по итогам 2019 года существенно улучшил финансовый результат, сократив убыток более чем втрое по сравнению с 2018 годом. Чистый операционный доход вырос до 58,2 млрд руб. (против чистого операционного убытка в 11 млрд рублей годом ранее), операционные издержки сокращены более чем на 15%. «При этом 2019 год организация развития завершила с запасом финансовой устойчивости: создан комфортный буфер ликвидности, достаточность капитала превысила 13% (при требуемом уровне в 10%). Капитал вырос более чем на 143 млрд рублей. Динамика положительная, однако, результаты будущих периодов, по нашей оценке, во многом будут зависеть от ситуации в экономике», – отметил главный финансист ВЭБ.РФ Андрей Московских. Добавив, что «при поддержке правительства ВЭБ.РФ динамично идет по повестке реализации задач майского указа, поддерживает важнейшие для экономики проекты…в партнерстве с другими организациями развития, коммерческими банками и инвесторами предстоит дальнейшая большая совместная работа».Максимальный эффект для экономикиГлавная задача ВЭБ.РФ — максимизация эффекта для развития экономики России, участие в реализации целей нацпроектов в рамках майского указа Президента- подчеркивает первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Так, в 2019 году ВЭБ.РФ принял участие в финансировании 67 инвестиционных проектов общей стоимостью более 3,6 трлн руб., ожидаемый объем финансирования от ВЭБ.РФ составит более 1,5 трлн руб. «За этими цифрами стоит как строительство больших промышленных объектов и магистральной инфраструктуры, так и создание необходимой городской инфраструктуры для граждан. ВЭБ.РФ в первую очередь рассматривает возможность участия в финансировании проектов в составе синдиката коммерческих банков. ВЭБ в полной мере стал центром сборки синдицированных проектов в 2019 году, также запущен инструмент предоставления ВЭБ.РФ банковских гарантий для реализации проектов развития на территории России», – сказал Николай Цехомский.Благодаря гарантиям ВЭБ.РФ были поддержаны проекты в химическом комплексе, тяжелом, транспортном и энергетическом машиностроении, транспортной инфраструктуре. «Комфортный уровень достаточности капитала и наличие ликвидности может позволить ВЭБ выступить в качестве надежного партнера Правительства для реализации антикризисного плана в 2020 году», – сказал Николай Цехомский.Контроль за рисками и внедрение лучших практикКак отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в прошедшем году госкорпорация также провела работу по сокращению подверженности фин.результата влиянию некредитных рисков. «Мы почти полностью закрыт валютный риск, также снижен риск переоценки ценных бумаг. Снижение влияния этих некредитных рисков на финансовые показатели ВЭБ.РФ будет особо важно в текущей рыночной ситуации и поможет защитить результаты 2020 года», – сказал Алексей Мирошниченко.ВЭБ.РФ также сфокусировался на внедрении передовых мировых подходов управления кредитным риском. «Это позволило сократить стоимость кредитного риска даже при том, что по некоторым «старым» сделкам резервы досоздавались. Здесь, конечно, следует отметить, что стоимость риска портфеля, в котором доминирует проектное финансирование, будет в силу специфики продукта в среднем выше, чем стоимость риска «обычного» корпоративного портфеля крупнейших российских банков», – сказал Алексей Мирошниченко.Сокращение убытков и повышение эффективностиС учетом груза прошлых проблем, который банк развития под руководством Игоря Шувалова преодолел за неполные два года, финансовый результат– ожидаемый. Так, еще в 2018 году Игорь Шувалов отмечал, что ВЭБ еще некоторое время будет показывать убыток– не от текущей деятельности, а от прошлых операций.Эксперты отмечают– сегодня ВЭБ.РФ финансово устойчив, обеспечен капиталом и готов к поддержке крупнейших проектов.Существенное сокращение объема убытков – это всегда результат работы менеджмента– отмечает гендиректор рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук. «Сейчас можно с уверенностью отметить, что без существенных сдвигов в модели управления, перестройки бизнес–процессов, этот результат вряд ли бы был достижим. Тем более в такой короткий срок (по меркам сложности портфеля института развития). Вовлечение же в работу ВЭБа коммерческих банков не только повышает уровень экспертизы и проработки проектов, но дает сильный положительный мультипликативный эффект как для финансового результата самого банка развития, так и для экономики в целом», – говорит Кирилл Лукашук. Как он отмечает, весомыми факторами улучшения результатов по итогам 2019 года стали рост операционных доходов (против убытка годом ранее), пополнение портфеля качественными новыми проектами и работа с "проблемными" кредитами (как следствие, сокращение объема резервов), общее повышение эффективности деятельности за счет существенного снижения объёма непроцентных расходов".Поддержка долгих проектовУ коммерческих банков и банка развития принципиально разные задачи и, как следствие, длина кредитного цикла– указывает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. Так, ВЭБ ориентирован на долгие проекты– 10–15–20 лет, причем в разные циклы реализации они могут генерировать больший или меньший денежный поток, что отразится и на формировании резервов. «Соответственно, в общем финансовом результате банка развития в отдельные периоды может быть убыток. При этом важно, в каком объеме он оказал поддержку притоку инвестиций в проекты, создал условия софинансирования со стороны коммерческих игроков. С учетом последних явлений в экономике, в рамках борьбы с коронавирусом рост роли ВЭБ.РФ и организаций развития в его периметре будет возрастать. В частности, по линии МСП предстоит демпфировать негативные последствия для малых и средних предприятий, за счет мер поддержки оказать поддержку этому сектору», – говорит Юрий Ногин. Как он отмечает, достаточность капитала ВЭБ.РФ является комфортной, финансовая устойчивость госкорпорации развития очевидна.Готовность решать масштабные задачиКлючевые финансовые показатели ВЭБ.РФ, такие как достаточность капитала и ликвидность, свидетельствуют об уверенном финансовом положении ВЭБа– констатирует Кирилл Лукашук. Так, коэффициент достаточности капитала выполняется с существенным запасом относительно Базельских требований. По его оценке, текущий запас по достаточности капитала позволяет ВЭБу продолжить активную деятельность по финансированию проектов, в том числе фабрики проектного финансирования. «Единственным возможным ограничителем представляется только неблагоприятная внешняя среда, которая ожидается вероятной на протяжении 2020 года. С учетом складывающейся ситуации с ценами на нефть и распространением коронавируса уже очевидно, что 2020 год будет крайне непростым как для мировой, так и для российской экономики. Поэтому в этих условиях очевидным приоритетом государства будет поддержка населения и бизнеса. Логично, что ВЭБ как институт развития будет задействован в этой работе. Его устойчивое финансовое положение и состоявшаяся трансформация создают хороший задел, чтобы пройти этот непростой год с минимальными потерями», – сказал Кирилл Лукашук.«В сложных условиях факторами поддержки стали повышение операционной эффективности группы ВЭБ.РФ за счет сокращения издержек и положительная валютная переоценка. По итогам 2019 года можно констатировать улучшение финансовой устойчивости группы за счет роста капитализированности и ликвидности. В 2020г ключевое влияние на финансовые результаты будут определять вызовы для инвестиционных проектов связанные с пандемией коронавируса и экпортных отраслей на фоне резкого снижения цен на нефть. В этой связи ключевым будет оставаться господдержка как на уровне капитала так и на уровне фондирования», — сказал исполнительный директор департамента исследования рыночной конъюнктуры Газпромбанка Андрей Клапко.