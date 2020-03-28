Губернатор попросил пожилых людей соблюдать режим самоизоляции.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выступил с обращением к жителям в связи с ситуацией с коронавирусом. Обращение главы региона на сайте областной администрации.Владимир Сипягин попросил пожилых людей соблюдать режим самоизоляции. По его словам, для людей старше 65 лет коронавирус представляет наибольшую угрозу.«Наши замечательные, любимые бабушки и дедушки, родители! Убедительно прошу вас до специального распоряжения оставаться на домашнем режиме», — сказал Владимир Сипягин.Также он попросил тех, кто не будет работать на следующей неделе, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.