Губернатор попросил пожилых людей соблюдать режим самоизоляции.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выступил с обращением к жителям в связи с ситуацией с коронавирусом. Обращение главы региона на сайте областной администрации.
Владимир Сипягин попросил пожилых людей соблюдать режим самоизоляции. По его словам, для людей старше 65 лет коронавирус представляет наибольшую угрозу.
«Наши замечательные, любимые бабушки и дедушки, родители! Убедительно прошу вас до специального распоряжения оставаться на домашнем режиме», — сказал Владимир Сипягин.
Также он попросил тех, кто не будет работать на следующей неделе, оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.