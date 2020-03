Заболевание коронавирусом COVID-19 на Альбионе ширится. Вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и принцем Чарльзом заразился министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

Заболевание коронавирусом COVID-19 на Альбионе ширится. Вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и принцем Чарльзом заразился министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.Он признался, что ему рекомендовали сдать тест. Результат оказался положительным, написал он в Twitter. У Хэнкока наблюдаются легкие симптомы заболевания.Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020Министр здравоохранения Великобритании принял решение самоизолироваться. Он работает из дома. Точно так же поступил и Борис Джонсон. Но он продолжает работать из дома, используя видео связь и телефон, постоянно поддерживая связь с членами кабинета министров, в том числе и с главой британского здравоохранения.Ранее Борис Джонсон ввел жесткий карантин в стране из-за угрозы распространения коронавируса. ВОЗ объявил пандемию коронавируса 11 марта. На 27 марта число заболевших превысило полмиллиона человек в мире. Почти 25 тысяч пациентов умерли.По оценкам экспертов, коронавирус может собрать до 40 миллионов человеческих жизней, если ему недостаточно противостоять.В России президент Владимир Путин неделю с 30 марта по 5 апреля объявил нерабочей. Он подчеркнул, что это делается для сокращения контактов между людьми, чтобы снизить распространение коронавируса. Сейчас в России 1036 заболевших. Трое пациентов скончались. Среди заболевших в России есть и сотрудник администрации президента, певец Лев Лещенко и актер Александр Губенко.