Если раньше сервисом аренды машины через онлайн-подписку Hyundai Mobility могли пользоваться только жители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь к ним присоединились Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Симферополь. На взятом через Hyundai Mobility автомобиле можно ездить по всей России и выезжать за границу.

Если раньше сервисом аренды машины через онлайн-подписку Hyundai Mobility могли пользоваться только жители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь к ним присоединились Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Симферополь. На взятом через Hyundai Mobility автомобиле можно ездить по всей России и выезжать за границу.Hyundai Mobility — это первый в России сервис онлайн-подписки на автомобили, в котором теперь участвуют 29 дилерских центров, 18 из которых — в Москве и Санкт-Петербурге. В Краснодаре сервис подерживают три дилера, в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону — по два дилера, в Сочи и Симферополе — по одному.Сервис позволяет арендовать автомобиль Hyundai на срок от 1 дня до года. Транспортный налог, страховка, техническое обслуживание, сезонные шины, круглосуточная помощь на дорогах и некоторые аксессуары вроде детского кресла уже входят в стоимость подписки. Залог и первоначальный взнос не просят, для регистрации в сервисе нужны только паспорт и права, а для бронирования автомобиля у дилера есть приложение.На выбор — тарифы Country (посуточная аренда) или Freedom (подписка от месяца до года). После оплаты по тарифу Country машина готова для пользователя через 4 часа, по тарифу Freedom — через 2 дня. Позже в этом году появится тариф почасовой аренды City.В Hyundai Mobility можно забронировать кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1 и новую Hyundai Sonata. Все автомобили — в топовых комплектациях.