Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали может продолжить карьеру во французской лиге 1. В услугах 28-летнего француза с сенегальскими корнями заинтересован столичный Пари Сен-Жермен.

Защитник итальянского "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру во французской лиге 1. В услугах 28-летнего француза с сенегальскими корнями заинтересован столичный "Пари Сен-Жермен".Парижане уже подготовили для игрока обороны контракт, рассчитанный на пять лет – до 2025 года с заработной платной в десять миллионов евро. По информации журналиста Николо Скиры, спортивный директор "ПСЖ" Леонардо три недели назад встречался с агентом футболиста.#PSG are really interested in Kalidou #Koulibaly. Three weeks ago #Leonardo has talked with his agent (Fali Ramadani). For him is ready a contract until 2025 with a wages of €10M + bonuses. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2020Кулибали – воспитанник академии французского "Меца", затем играл за бельгийский "Генк", откуда летом 2014 года за 7,7 миллиона евро перешел в "Наполи". На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в 70 миллионов евро.Калиду в текущем сезоне в составе неаполитанцев принял участие в 21-й игре. Также на его счету 33 матча за сборную Сенегала и 11 игр за молодежную сборную Франции.