Украинская певица Maruv пожаловалась, что из-за закрытия границ и прекращения сообщения не может выехать из России на Украину, а дипломаты помогать не хотят. После этого на нее обрушился шквал оскорблений от соотечественников. Артистка молчать не стала и ответила хейтерам гневной отповедью.

Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) из-за закрытия границ и прекращения авиа- и железнодорожного сообщения не может выехать из России на Украину.Певица ранее записала гневное обращение, в котором сказала, что стала заложницей ситуации, а украинское консульство отказывается ей помочь вернуться домой, пишет украинский портал "Вести".Кроме того, артистка считает, что дипломаты относятся предвзято – как к ней, так и к другим гражданам Украины, которые находятся в России.После того, как она разместила в соцсетях это обращение, на певицу обрушилось "цунами" из угроз и оскорблений – вплоть до пожеланий смерти.Maruv молчать не стала и опубликовала в своем "Инстаграме" не менее гневный пост, в котором обвинила соотечественников в "нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе"."Все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция — пережиток средних веков", — написала певица, добавив, что "это чистой воды дискриминация и буллинг"."А самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни", — посетовала Maruv.Президент Украины Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса в мире 13 марта обратился к находящимся за границей гражданам с призывом вернуться домой в течение трех суток.С 17 марта страна полностью закрыла пассажирское авиасообщение.