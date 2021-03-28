Уличная фаза протеста в Белоруссии подавлена. Это не значит, что протесты не вернутся, но надежды лидеров и активистов оппозиции на весеннюю волну вряд ли материализуются, считает политический обозреватель Артем Шрайбман.

Уличная фаза протеста в Белоруссии подавлена. Это не значит, что протесты не вернутся, но надежды лидеров и активистов оппозиции на весеннюю волну вряд ли материализуются, считает политический обозреватель Артем Шрайбман.Белорусская власть до сих пор опасается "взрыва" общественного недовольства из-за происходящего на территории республики. Этому свидетельствует тот факт, что в день начала новой стадии "белорусской весны" к центру Минска стянули технику для разгона людей.Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что люди осознали — последствия от участия в акциях могут быть для них необратимыми. Однако это не значит, что Лукашенко стал для них приемлемым правителем. Из-за устойчивого напряжения в политическом поле власть готовится к самому неблагоприятному для нее исходу, сообщил эксперт в интервью ютуб-каналу "Свобода Premium".Шрайбман заявил, что должно пройти определенное время после пика протестов, чтобы Лукашенко и его окружение смогли выдохнуть. Речь идет о периоде от нескольких месяцев до года.Политический обозреватель убежден, что до референдума, который планирует , существенного "разжатия гаек" ждать не стоит. При этом возможен незначительный торг Батьки с оппонентами, добавил он.Шрайбман сделал вывод, что Лукашенко не пойдет по пути полной либерализации. Сейчас последний диктатор Европы озадачен тем, как ему выстроить четкую траекторию собственного безопасного .