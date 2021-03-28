Заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов рассказал присутствующим о месте, где проходит первоначальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел...

В ЦПП ГУ МВД России по г. Москве провели профориентационное занятие для воспитанников кадетского класса ГБОУ школы №158.В приветственном мероприятии заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов рассказал присутствующим о месте, где проходит первоначальная профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел, объяснил специфику работы в полиции, провел профилактическую беседу по отдельных видам правонарушений в среде несовершеннолетних.Учеников 8 класса сразу же направили на открытые занятия по физической и огневой подготовке, чтобы у них появилась возможность на практике прочувствовать подготовленность сотрудников органов внутренних дел. Преподаватель Цикла майор полиции Михаил Чернов показал ребятам элементы ударной техники, продемонстрировал боевые приемы борьбы, рассказал о технике и тактике приемов. Гости Центра с удовольствием разбились по парам для отработки боевых приемов борьбы, приняли активное участие в занятии и показали свою неплохую сноровку.Далее восьмиклассников сопроводили на огневую подготовку. Преподаватели Цикла боевой подготовки изначально рассказали о мерах безопасности при обращении с оружием, познакомили воспитанников кадетского класса с ним, под чутким руководством попробовали выполнить нормативы с учебным пистолетом Макарова. Ребятам посчастливилось отработать выстрелы в холостую, а также поработать с учебным АКС-74У. Выполнение нормативов с автоматом для кадетов не составило трудности, так как они уже имели опыт работы с данным видом оружия на учебных занятиях в школе.Посещение Центра профессиональной подготовки заинтересовало учащихся. Ребята почерпнули массу новой и полезной для будущего выбора профессии информации. В завершении мероприятия кадеты поблагодарили сотрудников Центра за бесценный опыт.