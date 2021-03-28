Стало известно, на что Филипп Киркоров тратит шокирующие суммы. Промоутер Сергей Лавров поделился деталями.

Стало известно, на что Филипп Киркоров тратит шокирующие суммы. Промоутер Сергей Лавров поделился деталями.У короля российской эстрады есть роскошный дом, находящийся в коттеджном поселке в бухте Москвы-реки. Лишь за охраняемую территорию Филипп Киркоров выкладывает 50тысяч рублей в месяц. Сюда включены уборка, освещение общей территории,вывоз мусора, охрана и платежи ЖКХ.На садовника певец тратит 60 тысяч рублей. Двум няням своих детей он отдает 300 тысяч рублей. Зарплата повара и домработницы звезды – порядка 50 тысяч рублей. Водитель обходится в 60 тысяч. Два телохранителя – плюс около 300 тысяч рублей ежемесячно.В результате расходы на эти необходимые артисту услуги отнимают из его бюджета примерно два миллиона в месяц. И это – не считая расходов на питание, гардероб и т.п.А вот юморист Максим Галкин тратит на содержание своего замка около миллиона рублей в месяц. Такую же сумму расходует и Анастасия Волочкова. Как писали "Дни.ру", только за коммуналку в особняке в Новахово балерины уходит 50 тысяч рублей. Помимо этой недвижимости у нее есть квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и Астрахани.