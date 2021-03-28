Просроченную продукцию утилизируют.

По информации Управления Россельхознадзора по Владимирской области, на предприятии в Юрьев-Польском выявили факт сертификации просроченной продукции.По информации ведомства, 4 марта ответственный сотрудник предприятия оформил документы на 1248 килограммов тушек цыплят-бройлеров, хотя их срок годности истек еще 1 марта. Данная продукция была отправлена в адрес другой площадки мясокомбината, где сертификат был погашен. Далее, уполномоченным лицом мясокомбината из просроченной продукции был изготовлен набор для супа из цыпленка-бройлера, на который оформлен производственный ветсертификат.Теперь на предприятие будет возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, руководству мясокомбината направили предупреждение о возможной блокировке в базе ФГИС «Меркурий». Просроченную продукцию утилизируют.Фото:Pixabay