Во Владимирской области продолжается реализация федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Во Владимирской области продолжается реализация федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Одно из его направлений − обновление материально-технической базы коррекционных школ региона.В 2021 году участниками проекта стали Барско-Городищенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат и Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Владимира для слепых и слабовидящих детей. В них проведён мониторинг оснащённости трудовых мастерских, кабинетов психолого-педагогического сопровождения, соответствие имеющегося оборудования и средств обучения современным требованиям и стандартам обучения. Во взаимодействии с профессиональными образовательными организациями и Центрами занятости населения школами проведен анализ дальнейшего трудоустройства выпускников.Так, в Барско-Городищенской школе-интернате среди её выпускников самыми востребованными являются строительные профессии, поэтому в программу развития учреждения внесены планы по изменению профилей профессионально-трудовой подготовки. Будет введён профиль «Рабочий по обслуживанию зданий и помещений», который даст возможность не только успешно трудоустроиться выпускникам, но и сформирует у них навыки, необходимые в дальнейшей самостоятельной жизни.В школе также принято решение расширить материально-техническую базу учреждения по программе «Сельскохозяйственный труд», так как более 60 процентов учащихся проживает в сельской местности, семьи более 75 процентов воспитанников имеют подсобные хозяйства. В школе-интернате появится новая современная теплица, в которой круглый год можно будет выращивать овощи, современный сельскохозяйственный инвентарь и биологическая лаборатория для выращивания рассады.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области