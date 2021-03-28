Массовая проверка направлена на выявление фактов управления транспортом водителями, находящимися в нетрезвом состоянии.

Сотрудниками Госавтоинспекции практикуются сплошные проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения. Во время таких мероприятий инспекторы ДПС по визуальным признакам оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям незамедлительно разрешается продолжить дальнейшее движение.Массовая проверка по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, будет проводиться сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области 28 марта в Камешковском районе. С начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории района наблюдается рост аварийности по ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (с 0 до 3 автоаварий).Всем водителям необходимо помнить, что в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения; передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информациюо водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.